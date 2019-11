Əfqanıstanda taliblərin hücumu - 9 ölü

Əfqanıstanın şimal-şərqində "Taliban" silahlıları ilə toqquşmalarda yerli təhlükəsizlik qüvvələrinin 9 əməkdaşı öldürülüb, 8 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Taliban" noyabrın 2-si səhər şimal-şərqdə Bədəxşan əyalətindəki Nusai qəzasına hücum edərək təhlükəsizlik qüvvələrinə atəş açıb. Hərbiçilərlə silahlılar arasında toqquşmalar davam edir.

Bildirilir ki, taliblər qəzanın hökumət kompleksinə yaxınlaşıblar. Toqquşma baş verən ərazidə təhlükəsizlik qüvvələrinə kömək gəlməzsə, qəza "Taliban"ın əlinə keçə bilər.

"Taliban" hərəkatı öz növbəsində, hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.(trend)

