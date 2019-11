Milli komandamızın qapıçısı Emil Balayevin komandası “Tobol” bu gün Qazaxıstan çempionatının 32-ci turunda öz meydanında lider “Astana”nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bu qələbə sayəsində “Astana” sona 1 tur qalmış altıncı dəfə ölkə çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.