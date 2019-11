Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında X tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Qəbələ" və "Sabah" klubları üz-üzə gəliblər. Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən görüş qonaqların 2:1 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, bu oyundan sonra "Qəbələ" 6 xalla turnir cədvəlində sonuncu (8-ci), "Sabah" isə 10 xalla 6-cı sırada qərarlaşıb.

