Azərbaycan əsilli Rusiya milyarderi Araz Ağalarov biznes şəbəkəsini genişləndirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağalarov balıq biznesinə başlayıb. Belə ki, ona məxsus “Crocus Group” şirkəti “Lotofish” adlı balıqçılıq şirkətini təsis edib.

Şirkətin əsas fəaliyyət istiqaməti sənaye üsulu ilə şirin su hövzələrində balıq yetişdirilməsidir. Yeni yaradılan şirkətin səhmlərinin 90 faizi “Crocus Group”a, digər 10 faizi isə”Lotofish”in baş direktoru Valerian Çikovaniyə məxsusdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.