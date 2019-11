Məşhur aktrisa vəfat etdi

Məşhur fransız akrisa və müğənni Mari Lafore vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir ay öncə 80 yaşını qeyd edən Lafore İsveçrədə dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, əsl adı Maytena Mari Bricitt Dumenakl olan, lakin Mari Lafore adı ilə məşhurlaşan sənətçi 1939-cu ildə Fransada anadan olub. O, ilk dəfə 19 yaşında Fransa televiziya kanallarından birində səhnəyə çıxıb.



1963-cü ildə oxuduğu “Les vendanges de l amour” mahnısı ona populyarlıq qazandırıb. O, aktrisa kimi onlarla film və serialda rol alıb. Alen Delon və Jan-Pol Belmondo ilə əməkdaşlıq edib.



Mari Lafore 1978-ci ildə İsveçrəyə köçüb və orada yaşayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.