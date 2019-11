Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya ilə sərhəddə yerləşən Şanlıurfaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan "Barış pınarı" əməliyyatı ilə əlaqədar yaradılan qərargaha baş çəkib. Türkiyə Prezidentini səfər zamanı Milli Müdafiə naziri Hülusi Akar, Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu, Baş qərargah rəisi Yaşar Gülər və digər vəzifəli şəxslər müşayiət ediblər.



Ərdoğana əməliyyatla bağlı son məlumatlar verilib. Daha sonra Türkiyə Prezidenti yerli sakinlərlə görüşüb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.