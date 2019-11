Bakının Bilgəh qəsəbəsində hasar uçub.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə 40 mm diametrində qaz xətti qırılıb.



Binəqədi rayonu, A.Kunanbayev küçəsi 2 ünvanında isə ağac aşaraq 76 mm diametrində qaz xəttini zədələyib. 600 abonentin qaz təminatında məhdudiyyət yaranıb.

