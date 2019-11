Almaniyanın ən titullu klubu olan "Bavariya" baş məşqçi Niko Kovaçı istefaya göndərib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytına məlumat yerləşdirilib.



Bildirilir ki, Niko Kovaçla müqavilə ikitərəfli razılıq əsasında pozulub və klubun müvəqqəti baş məşqçisi Hans Flik təyin olunub.



Qeyd edək ki, "Bavariya" yerli çempionatda 18 xalla dördüncü yerdə qərarlaşıb

