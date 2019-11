"Apple" şirkəti müştərilərinə bazar ertəsi günündən etibarən köhnə "iPhone" və "iPad"ların internetə qoşulma qabiliyyətini itirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN xəbər verir.



2012-ci ildən əvvəl hazırlanmış qadjetlərdə qalmaq üçün 10.3.4 və ya 9.3.6 nömrəli yenilənmə telefonlara quraşdırılmalıdır.



Şirkət açıqlayıb ki, buna səbəb qlobal yerləşdirmə peyklərinin yenidən başlaması səbəbindən düzgün işləməyən cihazda quraşdırılmış GPS modullarıdır.





(Baku.ws)

