İngiltərə Premyer Liqasının XI turunun "Everton" - "Tottenhem" oyununda dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1:1 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın ikinci yarısında qonaqların futbolçusu Heunq-Min Son rəqibi Andre Qomesin ayağına zərbə endirib. Nəticədə portuqaliyalı futbolçunun ayağı qırılıb.

Rəqibinin ayağını qırdığını görən Heunq-Min Son göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Andre Qomesə ilk yardımı Türkiyə millisinin üzvü Cenk Tosun edib.

Hakim Heunq-Min Sonu meydandan qovub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.