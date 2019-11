Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bəzi ərazilərdə su təchizatı dayandırılacaq.

“Azərsu” ASC-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıt Karbamid Zavoduna yeni dəmir yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar ərazidən keçən magistral su kəmərinin yerinin dəyişdirilməsi səbəbindən 4 noyabr 2019-cu il tarixində Sumqayıt stansiyası, Müşfiqabad, Nübar, Çiçək, Hökməli qəsəbələri və ətraf yaşayış massivlərinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Su təchizatının axşam saatlarında bərpa edilməsi nəzərdə tutulur.

Yaranmış narahatlıqla əlaqədar “Azərsu” ASC abonentlərdən üzr istəyir.

