Övladını itirən əməkdar artist TANINMAZ HALA DÜŞDÜ - Səsindən bildilər ki... - FOTO

Ötən il beyin xərçəngindən oğlunu itirən Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva "Hər şey daxil"in efirində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım sənətçi övlad dərdindən tanınmaz hala düşdüyünü bildirib.

Zöhrə Abdullayeva hətta qonşusu olan xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) və həyat yoldaşı Gülünün onu görərkən tanımadığını qeyd edib:

"Rəmiş, Gülügil mənə yaxın olurlar. Gülü açıb qapımı həmişə məni xəbər alır. Açıb qapını mənə deyir "Bacı, sizə kim lazımdır?". Tanımadı məni. Məni qucaqlayıb elə ağladı. Doğrudan, pis gündəydim. Bu yay olub bu hadisə. Səsimi eşidəndə bildi mənəm".



(milli.az)





