Azərbaycan polisi qış geyiminə keçib.

Metbuat.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Əmrə əsasən, noyabrın 4-dən etibarən Azərbaycan polisi qış geyiminə keçib.

Qeyd edək ki, hazırda paytaxt və bölgələrdə polis əməkdaşları qış geyimində xidmət aparırlar.

