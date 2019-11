Bəzən qadınlar həyat yoldaşlarının onlara daha əvvəlki kimi mehriban davranmadığından şikayətlənir, sevgilərinin azaldığını düşünürlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşlarınızın bu davranışlarından onun sizi əvvəlki tək sevib-sevmədiyini anlaya bilərsiniz:

