"O Səs Türkiyə"də erməni qız GÖRÜN NƏ ETDİ – VİDEO

"O Səs Türkiyə" mahnı müsabiqəsində çıxış edən erməni müğənni özünü Axıska türkü kimi təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmanın dünənki buraxılışında Suzanna Caginyan adlı müğənni iştirak edib. Maraqlıdır ki, iştirakçı əvvəlcə Axıska türkü, daha sonra isə qafqazlı olduğunu deyib.

Rus dilində mahnı ifa edən iştirakçının milliyyətinin erməni olduğu üzə çıxıb. İştirakçının milliyyətinin erməni olması və onu hər kəsdən gizlətməsi, hətta yalan danışması da diqqət çəkib. S.Caginyan Bəyazidi seçib.

(publika.az)

