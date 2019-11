Zaurun müğənniyə qarşı hərəkəti tənqid olundu - VİDEO

Ötən günlərdə aparıcı Zaur Baxşəliyev "Bizimləsən" proqramında iki gəncin toyunu edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, verilişə gələn qonaqlar cütlüyə hədiyyələr gətirib.

Proqrama dəvət alan müğənni Zeynəb Həsəni isə ənamının avtomobildə olduğunu söyləyib. Zaur isə "Bəlkə boynundakını verəsən" deyə, ifaçının boyunbağısını gəlinə verməyini təklif edib. Zeynəb isə onun bu təklifini geri çevirməyib.

Ancaq sosial şəbəkədə yayılan bu kadrlar birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Zauru qınayaraq, onun zorla boyunbağını aldığını bildiriblər.

"Bəlkə, kiminsə yadigarıdır, Zaur düzgün etmədi", "Özgə payından özünə dost qazanır", "Bəlkə özünün deyildi" kimi rəylər yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.