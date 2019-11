Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev özünə yeni müşavir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müşavir Rüstəm Ağayevdir.

Qeyd edək ki, Rüstəm Ağayev bu vəzifəyə təyin edilməzdən əvvəl Təhsil Nazirliyinin "Məktəblinin dostu" layihəsinin rəhbəri olub.

