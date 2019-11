Meşədəki qorxulu canlı qəsəbə sakinlərini qorxutdu - Yarı insan, yarı it

Amerikanın fərqli bölgələrindəki birr çox meşələrdə rast gəlinən və "yarı insan, yarı it" olaraq adlanan varlıq ətrafda yaşayan qəsəbə əhalisinin qorxusuna səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, qəsəbə sakinləri "Dogman" adını verdikləri bu sirli canlının evcil heyvanları öldürdüyünü iddia edərək onun hücum çəkdiyi bir heyvanın fotosunu paylaşıb.

Bu canlını gördüyünü iddia edən vətəndaşlardan biri onun 2.7 metr hündürlüyə və 180 kiloqrama yaxın çəkiyə sahib ola biləcəklərini iddia ediblər. Canlının Ohioda çəkildiyi iddia edilən 3 ədəd səs yazısı mövcuddur.

