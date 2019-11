Novruz Məmmədov jurnalistlərin onu politoloq kimi təqdim etməsinə də etiraz etdi

“Nikol Paşinyanın dediyi fikirlərlə ətraflı xəbərdar deyiləm. Ümumiyyətlə, bu işlə xüsusi məşğul olan adamlara müraciət edilsə, daha yaxşı olar. Hazırda suala cavab verə bilməyəcəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu modern.az-a açıqlamasında sabiq Baş Nazir Novruz Məmmədov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı referendum keçirilə biləcəyi haqda fikrinə münasibət bildirərkən deyib.

Həmçinin, sabiq Baş Nazir jurnalistlərin onu politoloq kimi təqdim etməsinə də etiraz edib:



“Jurnalistlər məni “Politoloq Novruz Məmmədov” kimi təqdim edib. Axı, mən politoloq deyiləm. Ona görə də qərara almışam ki, bu tipli məsələlərlə bağlı mətbuata açıqlama verməyim. Məni üzrlü sayın! Bu işlərlə xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, nazir müavini Xələf Xələfov məşğul olur. Onlar cavab versələr, daha yaxşı olar. Hesab edirəm ki, onların cavabları daha dəqiq olar. Mənim cavabımı bir çoxları müxtəlif istiqamətlərə yoza bilər. Hər halda, sabiq Baş Nazirəm!”.

