Suriyanın şimal-şərqində ABŞ hərbçilərinin olduğu avtomobil karvanı atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Məzkəzi Qüvvələr Komandanlığındakı mənbə mətbuata açıqlama verib. Bildirilib ki, hücum Azad Suriya ordusunun nəzarətindəki ərazilərdən təşkil olunub. Lakin mərmilər hərbçilərə tuş gəlməyib.

Hücum zamanı ağır silahlardan da istifadə edilib. Məlumata görə, hücum amerikalı hərbçilər ərazidə patrul xidməti həyata keçirərkən olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.