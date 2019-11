İran prezidenti Həsən Ruhani Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdüləzizə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın hökumət sözçüsü Ali Rəbii açıqlama verib. Məlumata görə, məktub bölgənin sülh və sabitliyinə dair məsələləri əhatə edir. Lakin mövzunun detalları barədə ətraflı məlumat verilməyib.

Sözçü bildirib ki, ABŞ-ın yürütdüyü siyasət bölgə ölkələri arasında münasibətlərin korlanmasına səbəb olur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

