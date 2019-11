ABŞ İranın Baş Qərargahına qarşı sanksiya tətbiq edib

Vaşinqton İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahını, habelə İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneinin oğlu Mujtaba Xamenei və yüksək səviyyəli digər İran nümayəndələrinin də daxil olduğu ölkənin doqquz vətəndaşını qara siyahıya salmaqla Tehrana qarşı sanksiya siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ Maliyyə Nazirliyinin saytında yayılıb.

Xüsusilə siyahıda İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Məhəmməd Hüseyn Bağeri, eləcə də bir sıra generallar, ruhanilər və rəsmilər yer alıb.

