Bakıda iki avtobus toqquşub, yaralılar var - FOTO

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Nizami rayonu Qara Qarayev prospektində qeydə alınıb.



Belə ki, "90-RA-864" dövlət nömrə nişanlı 57 saylı marşrutla "Bakubus" MMC-yə məxsus, 99-HJ-064 dövlət nömrə nişanlı 7A avtobusu toqquşub. Qəza nəticəsində 8 nəfər yaralanıb. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Hadisə yerinə YPX əməkdaşları cəlb olunub. 7A avtobusun sürücüsü Çingiz Salamov "Report"a bildirib ki, 57 nömrəli marşrut dayanacaqda onun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.//Report











(report)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.