Bu gün, noyabrın 5-də Milli Məclisdə 2020-ci ilin büdcə zərfinin müzakirələri başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrə Milli Məclisin komitələrində start veriləcək.

Komitələrdə büdcə müzakirələri noyabrın 5-7-si tarixlərində davam edəcək.



Daha sonra 2020-ci ilin büdcə zərfinin parlamentin plenar iclasında müzakirəsi keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.