48 manat qarşılığında mərcə girən şəxs həyatını itirdii

Hindistanın Uttar Pradeş əyalətində dostu ilə girdiyi mərcə görə, 41 yumurtanı ardıcıl yeyən şəxs həyatını itirdi.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 42 yaşlı Subhash Yadav və dostu arasında 2 min Hindistan rupisi (təxminən 48 manat) qarşılığında 50 yumurta yemə hədəfi ilə başlayan iddianın sonunda 41 yumurta yeyib.

42-ci yumurtanı yemək istəyərkən Yadav huşunu itirib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Adamın həyatını xilas etçək mümkün olmayıb. Xəstəxana rəhbərliyi adamın həddindən çox yeməkdən öldüyünü açıqlayıb.

