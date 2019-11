Müğənni Samir Piriyev "Şou ATV" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi proqram zamanı aparıcı Nanə Ağamalıyevanın qarşısında diz çökərək "Koroleva" mahnısını səsləndirib.

Samirin bu hərəkəti sosial şəbəkələrdə paylaşılaraq, tənqid edilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

