Azərbaycanlı maskalı çeçenlərlə birləşib biznesmenin milyonlarını belə apardı - ŞOK VİDEO

Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yerli iş adamlarından biri soyğun hadisəsi ilə üzləşib.



Metbuat.az xəbər verir ki, biznesmen avtomobili ilə hərəkət edərkən onun qarşısı bir qrup maskalı şəxs tərəfindən kəsilib.



Maskalı şəxslər iş adamını zərərsizləşdirərək onun avtomobilində olan bağlama və çantaları aparıblar.



Hadisədən sonra yerli hüquq-mühafizə orqanları soyğunçu dəstənin axtarışlarına başlayıb. Aparılan əməliyyat zamanı soyğunçuların bir qrup çeçen və azərbaycanlı olması üzə çıxıb.



İstintaqın çəkiliş qrupuna ifadə verərkən azərbayanlı şəxs soyğunda iştirak etməsini təsdiqləyib.



Qeyd edək ki, rusiyalı iş adamının avtomobilindən 6 milyon rubl (160 min AZN) oğurlanmışdı.

(Baku.ws)

