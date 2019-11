Bir neçə gün əvvəl Sumqayıtda baş vermiş ağır qəzada xəsarət alan gənc vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mercedes” markalı avtomobillə Novxanı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən qəza törədən və ağır xəsarətlər alan 1994-cü il təvəllüdlü Hilalbəyli İlkin Fikrət oğlu xəstəxanada vəfat edib.

Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Ağır qəza səbəbindən vəfat edən 25 yaşlı İlkinin bəzi fotolarını təqdim edirik.

(publika.az)

