Ölüncə hər şey bitmir - Sonrakı həyatın varlığı sübut olundu

Elm adamları bədəndə həyata dair əlamətlərin, öldükdən sonra şüurun davam etdiyini ortaya çıxarıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu araşdırma insanların öldüklərini şüurlu olaraq anladıqlarını təstiq edib. Araşdırmada əldə edilən sübutlar insanların öldükdən sonra həkimlərin ölümlərini elan etmələrini belə eşidə biləcəklərini göstərir.

Nyu York Universiteti Langone tibb məktəbindən bir komanda Avropa və Amerikada da üzərində araşdırmalar aparılan ürək dayanması yaşayıb "həyata dönən" insanları ələ alıblar.

Bu insanlar həkimlərin və tibb bacılarının çalışmalarını izlədiklərini, bilmələrinin mümkün olmadığı danışıqların və görüntü olaraq nələr baş verdiyinin tamamilə fərqində olduqlarından bəhs ediblər. Bu xatirələrin sözügedən həkim və tibb bacıları tərəfindən təstiqləndiyi bildirilib.

Tibbən həkimlər ölümü ürəyin döyünməyi dayandırması olaraq görür. Bu da beyinə qan axışının kəsilməsinə səbəb olur.

Texniki olaraq ğlüm saatı ürəyin dayandığı ana görə müəyyən olunur. Bu baş verdikdən sonra beynə qan getmir və beyin funksiyaları anidən durur, beyin sapı refleksi itir.

Serebral korteks- beyinin düşünmə və məlumatı emal etmə ilə bağlı hissəsi də fəaliyyətini dayandırır. Bu proseslər beyin hüceyrələrinin ölümü ilə nəticələnir. Amma Dr. Parniaya görə bu nöqtəyə gəlmək ürəyin dayanmasından bir neçə saat sonra baş verir. Kardiopulmoner reanimasiya tətbiqi xəstəni həyata geri döndürməsə də, beyin funksiyalarının davam etdirilə bilməsi üçün qan axışının 15 faizini təmin edir. Amma bu beyin hüceyrələrinin yavaşca ölməsinin qarşısını ala bilmir.

Araşdırmanın yazıçısı ürək dayanmasından sonra həyatda qalanların 20 faizinin ölümə yaxın təcrübə yaşadığını bildirib. İnsanlar bəzən tunelin sonunda ağ işıq gördüklərini və ya ruhlarının bədənlərindən ayrıldıqlarını iddia edirlər. Amma elm adamları belə vəziyyətlərin beyinə kifayət qədər qan çatmamasının səbəb olduğu beyin fəaliyyətinin nəticəsi olduğunu bildiriblər.

