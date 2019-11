Şəbnəm "Show TV"yə çıxdı, geyimi tənqid edildi - VİDEO

Müğənni Şəbnəm Tovuzlu "Show TV"də yayımlanan “Hayat Güzeldir” proqramında qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı İstanbuldakı solo konsertindən sonra məşhur model-aparıcı Özge Ulusoyun verilişində iştirak edib.

Sosial şəbəkələrdə sənətçinin Türkiyə televiziyasında çıxışından çox geyimi tərzi müzakirə olunub. Belə ki, artıq çəki alan müğənni seçdiyi şalvar və uzunboğaz koftası ilə köklüyünü daha da biruzə verib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri də Şəbnəmi geyiminə görə tənqid ediblər.

Sözgedən görüntüləri təqdim edirik:

