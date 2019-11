ABŞ prezidenti Donald Tramp "Ağ Ev"də gələn Beynəlxalq Beyzbol Liqi çempionu "Washington Nationals" klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın klubun oyunçularından Kurt Suzukiyə qarşı etdiyi hərəkət isə gündəm olub. Kürsüdəki idmançını arxadan qucaqlayan Tramp ortaya çıxan mənzərənin fərqinə vardıqda isə onu qucaqlamaqdan vaz keçib.

Görüntülər sosial mediada ən çox izlənilərlər arasında yer alıb və Trampın bu hərəkəti "prezidentə yaraşmayan hərəkət" kimi dəyərləndirilib.

