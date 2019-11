Kaliforniyada baş verən hadisənin görüntüləri sosial mediada sürətlə yayılıb və dünya mediasında yer alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, sərnişinlərdən biri qatar gələrkən relslərin üzərinə yıxılıb. Bu zaman metro işçilərindən Con Okonor adlı şəxs onu son saniyədə xilas etməyə müvəffəq olub. Hadisədən sonra Okonor bildirib: "Əminəm ki, oradakı hər kəs bunu edərdi".

Həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

