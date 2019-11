“Ukrayna yaxın zamanda NATO-ya üzv olacaq” - Baş katib

“Ukrayna yaxın zamanda NATO-ya üzv olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu alyansın baş katibi Yens Stoltenberq “1 + 1” kanalına verdiyi müsahibədə deyib.



“Bütün müttəfiqlər Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına razılıq verib. Monteneqro cəmi iki il əvvəl üzv oldu, Şimali Makedoniya isə bir neçə aydan sonra NATO-ya üzv olacaq. Heç kim xəyallarında belə Polşa və Baltikyanı ölkələrin NATO-ya daxil olacağını təsəvvür edə bilməzdi”.



O, həmçinin Ukraynanın alyansa qoşulması üçün lazım olan bütün islahatların həyata keçirməsinə kömək edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.