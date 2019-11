Bakıda oğurlanan maşın 20 gün sonra tapıldı

Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları oğurluqla məşğul olan şəxslərin tutulması istiqamətində uğurlu əməliyyat tədbirlərini davam etdirirlər.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oğurluq etdiyinə görə tutulan A.Əlimərdanovun ətrafında Nəsimi RPİ 19-cu PŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun oktyabrın 16-na keçən gecə Cavadxan küçəsindəki evlərdən birinin qarşısından İ.Abdullayevə məxsus “Mercedes” markalı avtomobili qaçırması da müəyyən edilib.



Avtomobil oktyabrın 16-da M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsinin ərazisində tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.