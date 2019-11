Dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün 23768 nəfər namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı dairə seçki komissiyalarına müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.



M.Pənahov qeyd edib ki, 11899 nəfər fərdi qaydada, 11839 nəfərin siyasi partiyalar tərəfindən, 30-nun isə təşəbbüs qruplarından bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyi irəli sürülüb.



