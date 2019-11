İsrail səfiri Dan Stavın Azərbaycandakı diplomatik missiyası başa çatır.

Bu barədə Metbuat.az-a İsrailin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, D.Stav noyabrın 21-də Bakını tərk edəcək. Onu bu vəzifədə İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Corc Dik əvəz edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.