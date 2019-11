“Qarabağ” komandası Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda APOEL-lə keçirəcəkləri oyun üçün bu gün Kiprin Larnaka şəhərinə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda səfərə çarter reysi ilə yola düşüb. Bu zaman təyyarənin bütün oturacaqları üzərinə "Qarabağ"ın loqosunun yapışdırılması diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, noyabrın 7-də keçiriləcək APOEL – “Qarabağ” oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlayacaq.

