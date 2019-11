"Bu, o deməkdir ki, getsin öz işiylə məşğul olsun" - Fədayə Tacir barədə DANIŞDI - FOTO

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Zaur Kamal "5/5"in efirində bir həftədir azadlığa çıxan Fədayə Laçına canlı telefon bağlantısı zamanı müraciət edib.

Fədayə Tacirlə duet söz-söhbətinə aydınlıq gətirib:

- Belə eşitdim ki, paylaşıblar ki, mən rədd cavabı vermişəm. "Rədd cavabı" sərt səslənir. Mən elə deməmişəm. Mən demişəm ki, biz həmişə, onsuz da, toylarda, çəkilişlərdə duet oxuyuruq da. Mən dedim ki, onunla bir daha duet lentə aldırmaq, duet ortağı kimi onunla çalışmaq fikrim yoxdur. Rədd cavabı başqa şeydir. Rədd cavabı o deməkdir ki, getsin öz işiylə məşğul olsun. Mən elə deməmişəm.

Tacir müəllim deyir ki, mən onun yanına gedib-gəlmək istəyirdim. Dedilər yanına ailəsi gedir, başqa adamı buraxmırlar

- Düz deyir. Ora heç kimi buraxmırdılar. Onunla mənim aramda heç vaxt elə bir problem olmayıb.

Onun gəlməyini, türklər demiş, özlədinizmi, umdunuzmu?

- Yox, mən, ümumiyyətlə, heç kimdən mənim yanıma gəlməyini ummadım.

Qeyd edək ki, Fədayə Laçın azadlığa çıxması münasibətilə dünən paytaxtın məşhur məkanlarından birində yığıncaq təşkil edib. O məclisdə iştirak edən sənət adamları arasında Manaf Ağayev, Aftandil İsrafilov, Zaur Rzayev, Nadir Qafarzadə, Aygün Bəylər, Eldəniz Məmmədov, Zakir Əliyev, Nazpəri Dostəliyeva, Rövşən Əziz, Nazilə Səfərli, aparıcılar Tarix Əliyev (Tolik), Elgiz Əkbər və başqaları olub.

Xatırladaq ki, Fədayə Laçın 2017-ci il oktyabrın 30-da həbs olunub, bu il oktyabrın 29-da azadlığa çıxıb. İfaçı "Qoca" ləqəbli kriminal aləmin üzvü Etibar Məmmədov və Əli Ağaminin dustaqların aparıldığı xüsusi təyinatlı vaqondan qaçmasında kömək etdiyi üçün həbs olunmuşdu.



