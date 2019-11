Metbuat.az xəbər verir ki, yağışlı havada yolayrıcını keçmə qaydasını pozan "Range Rover" markalı avtomobil digər avtomobillə toqquşub. Daha sonra isə yolun kənarındakı dəmirə dırmaşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ziyan dəyib

Avtosfer.az hadisənin görüntülərini əldə edib. Məlum olub ki, avtomobili idarə edən xanım sürücü olub.

