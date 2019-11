Aksiyalar şiddətləndi: Qadın polisləri diri-diri yandırdılar - FOTOLAR

Çilidə uzun müddətdir davam edən və bütün ölkəni bürüyən aksiyalar genişlənməkdədir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, polislərlə aksiya iştirakçıları arasındakı atışma zamanı aksiyaçıların mototov kokteyli atması nəticəsində qadın polislər yanmağa başlayıblar. Biri boyun, digəri isə baş nahiyəsindən yanan qadınlara yoldaşları yardım etməyə çalışıblar.

Qeyd edək ki, Çilidə aksiyalar 6 oktyabrda metro gedih haqlarınına artırılması ilə başlamışdı. Son məlumatlara görə nəticədə 23 nəfər ölüb, 1218 nəfər yaralanıb və 9 min 203 nəfər həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.