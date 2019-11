Türk şirkəti Afrikaya sərmayə yatıracaq

Dəmir-polad sektorunun Türkiyə üçün dünyadakı ən böyük təmsilçilərindən olan "Tosyalı Holding" Afrikada sərmayə yatıracaq.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hal-hazırda Əl-Cəzayirdə 500 milyon dollar dəyərində sərmayəsi olan şirkət Afrikanın şimal-şərqində yerləşən Anqolada da istehsal üçün addımlar atmağa hazırlaşır.

Anqola höküməti də bu əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu, çalışmaların tezləşdirilməsi üçün lazımi addımların atılacağını açıqlayıb. Müəssisələrin inşaatı isə 2020-ci ildə başlayacaq və 3-4 ildə tamamlanacaq.

