Zaur Kamala ATV-dən GÖZLƏNİLMƏZ TƏKLİF - Kanalı DƏYİŞİR? - FOTO

Aparıcı Zaur Kamal qonağı olduğu "Hər şey daxil"in efirində gözlənilməz açıqlması ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı ATV telekanalından daha yüksək maaşla iş təklifi aldığını bildirib.

Zaur yüksək maaşlı təklifdən imtina etməyinin səbəbini də açıqlayıb:

"Mən 21 ildir ki, bu kanaldan uzağa getmədim. Məni ATV-yə transfer etmək də istədilər. Maaşımı da çox verəcəkdilər, mən getmədim. Ad-sana, şan-şöhrətə mən burada mindim, burada tanındım. Rəhbərlik tərəfindən diqqət varsa, bizdə də stimul yaranır, daha da qəşəng proqram aparırıq".

