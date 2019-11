Meyxanaçı Pərviz Bülbülə duet ortağı Türkan Vəlizadədən ayrılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, meyxanaçı bu barədə Xəzər TV-də yayımlanan "Hər şey daxil” verilişində deyib: "Mən heç bir zaman bir insandan səbəbsiz yerə kənarlaşmaram. Mənə qardaş qədər yaxın olan dostumun toyu idi, Türkanı çağırdım, gəlmədi. Mən də buna görə ona uğurlar arzu elədim. Ayrılığa səbəb budur”.

Həmin anları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.