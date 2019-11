Fədaya Laçın azadlığı qovuşmasını təntənəli şəkildə qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ailəsini və dostlarını ətrafına yığaraq mərasim təşkil edib. Tədbirdə Nadir Qafarzadə, Nazilə Səfərli, Eldəniz Məmmədov, Zaur Rzayev və başqaları iştirak edib.

O, təşkil etdiyi yığıncaqda Eldəniz İsrafilovla duet ifa edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

