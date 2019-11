Mingəçevir şəhərinə yeni prokuror təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Baş Prokuror Zakir Qaralovun müvafiq əmri ilə Elmar Camalov Mingəçevir şəhər prokuroru təyin olunub.

Qeyd edək ki, E. Camalov Şəki rayon prokuroru vəzifəsini icra edib.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər.

