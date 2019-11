Dövlət Neft Şirkətinin bir qrup işçisi təltif edilib

Prezident İlham Əliyev Neft Daşlarının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Neft Daşlarının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar və neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin aşağıdakı işçiləri təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Ağayev Bağış Ağaqulu oğlu

Əliyev Yaşar Aşır oğlu

Məhərrəmov Yaşar Üzeyir oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Ənvər Əmiraslan oğlu

Budaqov Ələddin Məhəmməd oğlu

Əmrəliyev Rafiq Mehi oğlu

Əskərov Əskər Əkbər oğlu

İsmayılov Rəhimulla Dadaş oğlu

Mustafayev İzzət Mehti oğlu

Tağıyev Mərdan Mirzə oğlu.

