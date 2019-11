Rostov-Bakı marşrutunda xəsarət alanlardan 1-i Stovropola köçürüldü

Rostov-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin mikroavtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində xəsarət alan 8 nəfərdən 1-i Stovropol Xəstəxanasına köçürülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Trend-ə açıqlamasında Stavropoldakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Fəxrəddin Yarıyev deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin şəxs Həşimov Babaşah Ağamalı oğludur. Hazırda onun vəziyyəti kafidir.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar - sürücü, 1967-ci il təvəllüdlü Vəliyev Aydın Cavanşir oğlu, 1971-ci il təvəllüdlü Sənubər Turabova, 1997-ci il təvəllüdlü Əbdurrahmanov Eyyub Cabbar oğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Baxışov Fikrət Məmmədzadə oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Sultanov Cəmil Ramazan oğlu, Abdullayeva Şahiyə Malik qızı və və Mütəllimov Qələmşah Mütəllim oğlunun isə müalicələri Blaqodarnıy Xəstəxanasında davam etdirilir. Onlardan 2-i reanimasiyadadır, vəziyyətləri orta-ağır qiymətləndirilir.

Xatırladaq ki, noyabrın 4-də axşam saatlarında Rostov-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin mikroavtobusu qəzaya uğrayıb. Qəza Budyonovski yaxınlığında Blaqodarnıy qəsəbəsində baş verib.

Hadisə nəticəsində 8 nəfər xəsarət alıb. Yaralıların hamısı azərbaycanlılardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.