İraqda 21 nəfər etirazların QURBANI OLDU

İraqda son 2 gün ərzində baş verən etiraz aksiyaları zamanı 21 nümayişçi həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 300-ə qədər insan xəsarət alıb. Məlumata görə, polis nümayişçiləri dağıtmaq üçün odlu silahdan istifadə edib.

Qeyd edək ki, nümayişçilər işsizlik problemlərinin aradan qaldırılmasını, korrupsiya hallarının araşdırılmasını və digər sosial məsələlərin yerinə yetirilməsini tələb edir.

Oktyabr ayının 1-də başlayan nümayişlər zamanı 300-dən çox insan həyatını itirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

