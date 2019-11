OPEK+ ölkələri dekabr ayında keçiriləcək görüşdə hasilatın azaldılması üçün israr etməyəcəklər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" agentliyi nümayəndələrə istinadəт xəbər verir.

Nümayəndələr bildirib: "Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı və onun müttəfiqləri, hazırkı hasilat göstəricilərini saxlaya bilər və ittifaq üzvlərini OPEK+ sazişi çərçivəsində öhdəlikləri daha yaxşı yerinə yetirməyə çağırır".

OPEK və OPEK+ arasında görüşlər 5 və 6 dekabr tarixlərinə təyin edilib.



