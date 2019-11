İnternetdə tanış olduğu oğlanın evinə gedən qızın çılpaq cəsədi tapıldı - FOTO

Təkbaşına dünya turuna çıxarkən bədbəxt hadisə nəticəsində ölən qızın məhkəməsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə zamanı qızın atası göz yaşlarına hakim ola bilməyib. O, qızının cəsədinin şəkillərinə baxanda özünü itirib.

Əslən Esseks qraflığından olan Grace Millane təkbaşına dünya turuna çıxmaq qərarına gəlib. Bir neçə ölkə gəzən qız Yeni Zellandiyada tanış olduğu oğlanla cinsi əlaqə zamanı ölüb.

O, "Tinder" sosial şəbəkəsində tanış olduğu oğlanın evinə gedərək onunla könüllü cinsi əlaqədə olub. Lakin intim münasibət zamanı bədbəxt hadisə baş verib və qız ölüb.

Qızın mətbuata adı açıqlanmayan sevgilisi cinayət şübhəlisi kimi saxlanılıb. O, ifadəsində bildirib ki, qız kobud cinsi əlaqə nəticəsində ölüb.

(milli.az)



